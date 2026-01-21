Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Bis dass der Tod uns scheidet

Staffel 1Folge 6vom 21.01.2026
Bis dass der Tod uns scheidet

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Folge 6: Bis dass der Tod uns scheidet

41 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Lincoln legt seinen Kollegen den Fall von Kamala Patel vor, die mutmaßlich von ihrem Ehemann getötet wurde. Trotz der eindeutigen Beweislage hegt Lincoln Zweifel an der Version, bis sich herausstellt, dass er tatsächlich Recht behalten soll. Weitere Recherchen ergeben nämlich, dass es zwei weitere Fälle gibt, die dem vorliegenden ähneln und den Verdacht nahelegen, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt und inszenierte Tatorte hinterlässt ...

ATV
