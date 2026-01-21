Bis dass der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Folge 6: Bis dass der Tod uns scheidet
41 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Lincoln legt seinen Kollegen den Fall von Kamala Patel vor, die mutmaßlich von ihrem Ehemann getötet wurde. Trotz der eindeutigen Beweislage hegt Lincoln Zweifel an der Version, bis sich herausstellt, dass er tatsächlich Recht behalten soll. Weitere Recherchen ergeben nämlich, dass es zwei weitere Fälle gibt, die dem vorliegenden ähneln und den Verdacht nahelegen, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt und inszenierte Tatorte hinterlässt ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
