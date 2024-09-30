Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 23Folge 44vom 30.09.2024
Folge 44: Die Stadlers

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Sarah und Bruno sitzen gemeinsam beim Frühstück, als Bruno plötzlich wieder einen Wutanfall bekommt. Der Verlag hat immer noch nicht auf seinen Comicentwurf reagiert. Vor lauter Zorn schmeißt Bruno den Frühstückstisch um und verlässt fluchend die Wohnung.

