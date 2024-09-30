Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Kinder

ARD PlusStaffel 23Folge 2vom 30.09.2024
Kinder

KinderJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 2: Kinder

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Hannelore lebt! Drei Tage hatte sie nach ihrem Suizidversuch durchgeschlafen – mittlerweile ist sie wieder bei Bewusstsein und die Ärzte bezeichnen ihren Zustand als stabil. Ludwig spricht heute Carsten und Gung noch einmal seinen Dank aus.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen