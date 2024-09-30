Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Morgen vor einem Jahr

ARD PlusStaffel 23Folge 10vom 30.09.2024
Morgen vor einem Jahr

Morgen vor einem JahrJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 10: Morgen vor einem Jahr

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Morgen vor einem Jahr: Robertos Todestag jährt sich bald zum ersten Mal und Jack erinnert sich schmerzlich an jenen Morgen zurück, an dem ihre große Liebe den verhängnisvollen Motorradunfall hatte. Auch Sabrina trauert in diesen Tagen noch einmal ganz besonders um ihren verstorbenen Sohn.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen