Lindenstraße
Folge 20: Mevlid
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mevlid – der Geburtstag des Propheten. Zur Feier des Tages stellt Lisa schon am frühesten Morgen in der ganzen Wohnung Kerzen auf. Murat teilt den religiösen Eifer seiner Angetrauten nicht in diesem Maße und würde lieber weiterschlafen.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste