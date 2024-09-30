Lindenstraße
Folge 13: Die Muräne
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Bruno steht mit Sack und Pack vor der Beimer-Ziegler-Wohnung. Nach seinem Rauswurf aus dem Studentenwohnheim wird er heute bei der Familie seiner Freundin einziehen. Während Sarah seine Sachen in ihrem Zimmer verteilt, zeichnet Bruno in aller Seelenruhe an seinen Comics. Anna und Hans fehlen die Worte.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste