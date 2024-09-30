Lindenstraße
Folge 7: Die Weihnachtsfeier
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
In aller Frühe beginnt Erich mit den Vorbereitungen für die heutige Weihnachtsfeier im „Akropolis“. Helga hält es eigentlich nicht für notwendig, eigens für die Stammkundschaft des Reisebüros eine derartige Festivität zu veranstalten.
