Lindenstraße
Folge 48: Glamour
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit Sack und Pack steht Klaus bei seiner Mutter vor der Tür und eröffnet ihr, Nastya verlassen zu haben. Natürlich wird Helga ihrem Sohn vorübergehend Asyl gewähren. Wieder sein altes Jugendzimmer zu beziehen, fällt Klaus allerdings nicht gerade leicht. Doch im Moment hat er einfach keine andere Wahl.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste