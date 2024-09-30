Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 23Folge 48vom 30.09.2024
Folge 48: Glamour

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit Sack und Pack steht Klaus bei seiner Mutter vor der Tür und eröffnet ihr, Nastya verlassen zu haben. Natürlich wird Helga ihrem Sohn vorübergehend Asyl gewähren. Wieder sein altes Jugendzimmer zu beziehen, fällt Klaus allerdings nicht gerade leicht. Doch im Moment hat er einfach keine andere Wahl.

