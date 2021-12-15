Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 21.3.

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 15.12.2021
Der Talk am 21.3.

Der Talk am 21.3.Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 6: Der Talk am 21.3.

64 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diese Woche mit Cornelia Stolze (Biologin & Medizinjournalistin), Florian Klenk (Chefredakteur „Falter“), Manfred Perterer (Chefredakteur „Salzburger Nachrichten“) und Richard Schmitt (Chefredakteur „Exxpress“).

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen