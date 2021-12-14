Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 32: Der Talk am 21.11.
62 Min.Folge vom 14.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal unter anderem mit Rosemarie Schwaiger (Innenpolitik-Journalistin „profil“), Hans-Ulrich Jörges (Journalist und Publizist), Christina Aumayr-Hajek (PR- und Kommunikationsexpertin) und Claus Reitan (Journalist und Blogger „Zur Sache“) Moderation: Christoph Kotanko
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0