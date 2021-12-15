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Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 24.10.

ServusTVStaffel 1Folge 28vom 15.12.2021
Der Talk am 24.10.

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Folge 28: Der Talk am 24.10.

61 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit: Tessa Szyszkowitz (Journalistin, Autorin, Historikerin), Ernst Sittinger (Chefredaktion Kleine Zeitung), Matthias Nikolaidis (Journalist und Autor) und Karin Kraml (Brüssel-Korrespondentin „ServusTV“). Moderation: Katrin Prähauser

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