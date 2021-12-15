Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 28: Der Talk am 24.10.
61 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit: Tessa Szyszkowitz (Journalistin, Autorin, Historikerin), Ernst Sittinger (Chefredaktion Kleine Zeitung), Matthias Nikolaidis (Journalist und Autor) und Karin Kraml (Brüssel-Korrespondentin „ServusTV“). Moderation: Katrin Prähauser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 6 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0