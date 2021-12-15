Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Talk am 31.10.

ServusTVStaffel 1Folge 29vom 15.12.2021
Folge 29: Der Talk am 31.10.

67 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Horst Pirker (Medieninhaber „Verlagsgruppe News“), Karin Bauer (Wirtschaftsjournalistin „Der Standard“), Markus Voss (Börsen-Experte „FOCUS Online") und Anders Indset (Kolumnist "Handelsblatt" und Autor). Moderation: Christoph Kotanko

ServusTV
