Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 30: Der Talk am 07.11.
65 Min.Folge vom 14.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Ulrike Herrmann (taz-Journalistin und Autorin), Marcus Franz (Internist und Publizist), Ulrike Stockmann (Kolumnistin „Jüdische Rundschau) und Josef Ertl (Redaktionsleiter „OÖ-Kurier“) Moderation: Christoph Kotanko
