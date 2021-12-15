Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 20.6.

ServusTVStaffel 1Folge 17vom 15.12.2021
Der Talk am 20.6.

Der Talk am 20.6.Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 17: Der Talk am 20.6.

61 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Heide Schmidt (Initiatorin Antikorruptionsvolksbegehren, Politikerin und Publizistin), Tassilo Wallentin (Kolumnist „Kronen Zeitung“), Kenan Güngör (Soziologe und Integrationsexperte) und Zara Riffler (freie Journalistin u.a. „Tichys Einblick“). Moderation: Christoph Kotanko

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen