Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 17: Der Talk am 20.6.
61 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Heide Schmidt (Initiatorin Antikorruptionsvolksbegehren, Politikerin und Publizistin), Tassilo Wallentin (Kolumnist „Kronen Zeitung“), Kenan Güngör (Soziologe und Integrationsexperte) und Zara Riffler (freie Journalistin u.a. „Tichys Einblick“). Moderation: Christoph Kotanko
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0