Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 20: Der Talk am 29.08.
61 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Karin Kneissl (Diplomatin, Nahostexpertin und Buchautorin), Birgit Kelle, (Journalistin und Publizistin), Karl Wendl (langjähriger Kriegsberichterstatter und derzeit Außenpolitikchef von OE24.at) und Gerhard Koller (Journalist und Moderator krone.tv). Moderation: Christoph Kotanko
