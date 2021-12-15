Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Talk am 4.7.

ServusTVStaffel 1Folge 19vom 15.12.2021
Folge 19: Der Talk am 4.7.

67 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Ahmad Mansour (Psychologe und Autor), Ida Metzger (Innenpolitik-Redakteurin „Kurier“), Roger Köppel (Chefredaktor und Verleger „Die Weltwoche“), Walter Hämmerle (Chefredakteur "Wiener Zeitung"); Moderation: Katrin Prähauser

