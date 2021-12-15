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Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 13.06.

ServusTVStaffel 1Folge 16vom 15.12.2021
Der Talk am 13.06.

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Folge 16: Der Talk am 13.06.

63 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Richard Schmitt (Chefredakteur „eXXpress.at“), Gerhard Koller (Journalist und Moderator „krone.tv“), Daniela Kittner (Ressortleiterin Innenpolitik „Kurier“) und Thomas Walach, Chefredakteur "zackzack.at" Moderation: Christoph Kotanko

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