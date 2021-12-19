Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

ServusTVStaffel 1Folge 36vom 19.12.2021
Folge vom 19.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal unter anderem mit Barbara Tóth („Falter“-Journalistin), Walter Hämmerle (Chefredakteur „Wiener Zeitung“), Nena Schink (Bestsellerautorin und Moderatorin „BILD TV“), Gerald Grosz (politischer Kommentator und ehemaliger BZÖ-Politiker). - Moderation: Katrin Prähauser

