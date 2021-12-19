Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 36: Der Talk am 19.12.
65 Min.Folge vom 19.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal unter anderem mit Barbara Tóth („Falter“-Journalistin), Walter Hämmerle (Chefredakteur „Wiener Zeitung“), Nena Schink (Bestsellerautorin und Moderatorin „BILD TV“), Gerald Grosz (politischer Kommentator und ehemaliger BZÖ-Politiker). - Moderation: Katrin Prähauser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0