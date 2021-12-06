Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 34: Der Talk am 05.12.
62 Min.Folge vom 06.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal unter anderem mit Eric Frey (Autor und Journalist „Der Standard“), Bernhard Heinzlmaier (Jugendkulturforscher und Autor), Ivo Mijnssen („NZZ"-Korrespondent Österreich) und Ida Metzger (Innenpolitikjournalistin „Kurier“). Moderation: Katrin Prähauser
