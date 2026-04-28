Offizielle Eröffnung der ESC-BühneJetzt kostenlos streamen
Live Spezial - Unterhaltung
Folge 10: Offizielle Eröffnung der ESC-Bühne
2.000 Quadratmeter Bühnenfläche, 210 Tonnen Material, zwei Wochen Aufbauzeit: Mit einem symbolischen Schlag auf den Startbuzzer eröffnete Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Bühne für den Eurovision Song Contest 2026. "Der Song Contest zeigt, wie bunt unser Kontinent ist. Er zeigt, was wir können und wer wir sind und das ist viel", so Van der Bellen. An der Seite des Bundespräsidenten waren auch ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher, ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, ESC-Executive-Producer Michael Krön, die ESC-Hosts Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sowie vier Mitarbeiter:innen aus dem ESC-Team. Sendungshinweis: ZIB 13, 28. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2
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