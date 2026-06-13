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Live Spezial - Unterhaltung

Vienna Pride 2026: Pride and Party

ORF2Staffel 1Folge 14vom 13.06.2026
Vienna Pride 2026: Pride and Party

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Folge 14: Vienna Pride 2026: Pride and Party

139 Min.Folge vom 13.06.2026

Bereits zum 30. Mal zog die Vienna Pride über den Ring und demonstrierte dabei für gleiche Rechte und mehr Toleranz. Sendungshinweis: "Regenbogenparade 26 - Pride and Party" am 13. Juni um 23.40 Uhr auf ORF 1 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet als Sendebegleitung Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements aus Politik, Chronik, Kultur und Wirtschaft an. Danach sind diese auch als Video on Demand abrufbar. Die thematische Auswahl der Livestreams erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen der Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung.

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