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Live Spezial - Unterhaltung

Partielle Sonnenfinsternis - Blick von der Sophienalpe

ORF2Staffel 1Folge 15vom 12.08.2026
Partielle Sonnenfinsternis - Blick von der Sophienalpe

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Folge 15: Partielle Sonnenfinsternis - Blick von der Sophienalpe

55 Min.Folge vom 12.08.2026

Am Abend des 12. August 2026 erwartet Astronomiebegeisterte in Österreich ein seltenes Himmelsschauspiel: Die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit der totalen Sonnenfinsternis von 1999 wird kurz vor Sonnenuntergang zu beobachten sein. Eine auf der Wiener Sophienalpe positionierte Kamera überträgt das Himmelsschauspiel hautnah. Sendungshinweis: ZIB 1, 12. August 2026, 19.30 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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