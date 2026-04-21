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Präsentation des Bildungsministeriums: "Plan Zukunft"

ORF2Staffel 1Folge 137vom 21.04.2026
Präsentation des Bildungsministeriums: "Plan Zukunft"

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Folge 137: Präsentation des Bildungsministeriums: "Plan Zukunft"

71 Min.Folge vom 21.04.2026

Mit dem "Plan Zukunft" präsentierte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sein Vorhaben zu einer umfassenden Reform des Bildungssystems. Sendungshinweis: ZIB 17, 21. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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