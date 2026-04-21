Präsentation des Bildungsministeriums: "Plan Zukunft"Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 137: Präsentation des Bildungsministeriums: "Plan Zukunft"
71 Min.Folge vom 21.04.2026
Mit dem "Plan Zukunft" präsentierte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sein Vorhaben zu einer umfassenden Reform des Bildungssystems. Sendungshinweis: ZIB 17, 21. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Live Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2