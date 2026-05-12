Lost Places
Folge vom 12.05.2026: Lost Places - Folge 92
43 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Die einst lebhafte Stadt Agdam in der Kaukasusregion Bergkarabach ist seit vielen Jahren komplett zerstört und menschenleer. Ursache dafür ist der Konflikt zwischen den Nationen Armenien und Aserbaidschan. Außerdem: Warum steht ein schottisches Schloss mitten in einer US-amerikanischen Metropole? Die wechselvolle Geschichte des Arbeitshauses von Kansas City.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt