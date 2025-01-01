Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Stimmen aus dem Jenseits

NBCUniversalStaffel 8Folge 1
Stimmen aus dem Jenseits

Stimmen aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 1: Stimmen aus dem Jenseits

45 Min.Ab 12

Noch immer liegt Magnum im Koma. Erst als seine Mutter ihn besucht, kommt er wieder zu sich. Langsam kehrt Magnum ins Leben zurück, aber er kann kaum sprechen. Sein Erinnerungsvermögen ist gestört; nach und nach fällt ihm ein, dass er in eine Schießerei verwickelt war und schwer verletzt wurde. Drei der Männer, die ihn umbringen wollten, sind tot. Doch es muss noch ein vierter Killer dabei gewesen sein - und der läuft noch frei herum ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen