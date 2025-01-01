Irrungen und Wirrungen der PsycheJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 2: Irrungen und Wirrungen der Psyche
45 Min.Ab 12
Während Higgins im Urlaub ist, versucht Magnum mit Hilfe eines Psychiaters, seine Erlebnisse aus dem Koma zu verarbeiten. Noch immer ist er verwirrt, beschließt jedoch, sein Leben zu ändern. Auch Higgins muss diesen Vorsatz gefasst haben. Der Major Domus amüsiert sich bizarr gekleidet in einer Bar mit einer sexy Schönheit bei heißer Salsa-Musik. Also muss Magnum Higgins' bisherige Aufgaben übernehmen. Nach und nach nimmt er aber auch noch dessen altes Verhalten an!
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH