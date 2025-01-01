Magnum
Folge 12: Die Lösung - Teil 1
44 Min.Ab 12
Nach dem Tod seiner Ex-Frau Michelle und der Tochter Lily ist Magnum wie verwandelt. Er will sein Leben von Grund auf ändern. Zunächst reist er zu seiner Mutter und besucht seinen Großvater Captain Magnum. Dann lässt ein Anruf ihn schleunigst zurückkehren: Auf seine Freundin Linda Lee wurde ein Anschlag verübt, den sie zum Glück leicht verletzt überlebt hat. Magnum erkennt, dass ihm Linda Lee mehr bedeutet, als er angenommen hat. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
12
