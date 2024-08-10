Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 8Folge 3vom 10.08.2024
45 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 12

Magnum erhält vom Geschäftsmann Joe Oltman einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll einen Tag lang auf dessen attraktive Verlobte Rita aufpassen. Er nimmt die junge Frau mit, als er für Higgins einen gewissen Chester Bixby observiert. Kurz darauf stirbt dieser bei einem Autounfall. Magnum hält den Fall für erledigt, doch Rita ist davon überzeugt, dass mehr dahinter steckt. Sie ermittelt weiter und macht eine überraschende Entdeckung ...

