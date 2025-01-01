Magnum
Folge 6: Mutter bleibt Mutter
45 Min.
Carol Baldwin erhält anonyme Morddrohungen. Um sie zu schützen, bringt Magnum sie erst einmal bei ihrer Mutter Abigail unter. Dann taucht eine gewisse Brenda Babcock auf und behauptet, die leibliche Mutter von Carol zu sein. Sie hatte damals eine Affäre mit dem verheirateten Leo; nach der Geburt erhielt sie eine großzügige Abfindung und ließ das Kind bei ihm und seiner Frau Abigail. Als Magnum Abigail mit seinem Wissen konfrontiert, erlebt er eine Überraschung ...
