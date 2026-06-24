Major Crimes
Folge 13: Kamera läuft
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Während der Aufzeichnung einer Reality-Show passiert ein schreckliches Unglück: Der Wagen zweier Wettkämpfer stürzt eine Klippe herab. Eine Frau stirbt, ein Mann liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Nach Taos Untersuchung ist allerdings klar: Ein Unfall war das nicht.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen