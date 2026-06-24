Major Crimes
Folge 8: Lösegeld
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Vor zwei Jahren wurde Kevin Clark entführt, doch das FBI scheiterte bei der Aufklärung des Falls. Jetzt ist das Lösegeld in L.A. aufgetaucht. Die Major Crimes schalten sich ein und finden schon nach kurzer Zeit neue Beweise, die eine ganz neue Sichtweise eröffnen. Und auch Rusty ist nicht untätig, denn er ist Alices Geschichte auf der Spur.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen