Major Crimes
Folge 15: Absturz
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein junger Mann stürzt von einem Dach in den Tod. Handelt es sich um Selbstmord? Das LAPD ermittelt und findet widersprüchliche Hinweise. Wer ist das Opfer, womit hat es sich Feinde gemacht? Dessen etwas schlüpfriger Job könnte die Erklärung sein.
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Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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