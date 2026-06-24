Major Crimes
Folge 5: Verrat
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Der Mord an einem Gangmitglied bringt Sykes in einen Hinterhof in der Nähe des Tatorts. Dort findet sie mit Hilfe eines kleinen Mädchens, das den Mord beobachtet hat, die Mordwaffe. Doch sie befragt die Kleine nicht, aus Angst, die Gang könnte Vergeltung üben. Auch Rusty kommt derweil in seinem Fall weiter, doch plötzlich wird es persönlich ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen