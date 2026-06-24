Major Crimes
Folge 7: Good Cops, Bad Cops
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Zwei Polizisten und ein Zivilist werden aufgefunden; sie wurden exekutiert. Paco, der Neffe eines großen Gangsterbosses, wurde zuvor verhaftet und musste alles mit ansehen. Doch er ist unauffindbar - sowohl für das LAPD als auch für die Mörder ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen