Major Crimes
Folge 11: Um jeden Preis (2)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Der Serienmörder Phillip Stroh ist nach wie vor auf freiem Fuß. Außerdem scheint er den Ermittlern immer einen Schritt voraus zu sein. Diese holen in der Zwischenzeit Informationen aus Strohs Vergangenheit ein und erhoffen sich dadurch neue Erkenntnisse. Dabei ahnen sie nicht, dass der Killer noch einen Komplizen hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen