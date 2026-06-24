Major Crimes
Folge 7: Seilschaften (2)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Ermittlungen im Fall der getöteten Anwältin nehmen eine neue Wendung, als plötzlich eine weitere Frauenleiche auftaucht. Sharon setzt alles daran, die Täter zur Strecke zu bringen, doch dann machen ihr erneut gesundheitliche Probleme zu schaffen. Währenddessen möchte ihr Team herausfinden, ob die beiden Morde miteinander in Verbindung stehen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen