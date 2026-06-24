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Major Crimes

Seilschaften (2)

WarnerStaffel 6Folge 7vom 24.06.2026
Seilschaften (2)

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Major Crimes

Folge 7: Seilschaften (2)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die Ermittlungen im Fall der getöteten Anwältin nehmen eine neue Wendung, als plötzlich eine weitere Frauenleiche auftaucht. Sharon setzt alles daran, die Täter zur Strecke zu bringen, doch dann machen ihr erneut gesundheitliche Probleme zu schaffen. Währenddessen möchte ihr Team herausfinden, ob die beiden Morde miteinander in Verbindung stehen.

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