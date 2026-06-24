Major Crimes
Folge 5: Stadt der Träume (5)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Sharon fällt es schwer, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Während die Ermittlungen im Fall der vermissten Jugendlichen weiter andauern, steckt die Polizistin inmitten der letzten Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Andy. Zusätzlich hat sich auch noch Sharons chaotische Familie angekündigt. Doch dann scheint sich eines ihrer Probleme von ganz allein zu erledigen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen