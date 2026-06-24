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Major Crimes

Stadt der Träume (5)

Staffel 6Folge 5vom 24.06.2026
Stadt der Träume (5)

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Major Crimes

Folge 5: Stadt der Träume (5)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Sharon fällt es schwer, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Während die Ermittlungen im Fall der vermissten Jugendlichen weiter andauern, steckt die Polizistin inmitten der letzten Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Andy. Zusätzlich hat sich auch noch Sharons chaotische Familie angekündigt. Doch dann scheint sich eines ihrer Probleme von ganz allein zu erledigen.

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