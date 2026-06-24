Major Crimes
Folge 12: Um jeden Preis (3)
42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Ermittler können im Fall des gesuchten Serienkillers Phillip Stroh erste Erfolge verzeichnen. Um diesen endlich hinter Gitter zu bringen, ist Louie Provenza jedes Mittel recht. Darüber gerät er jedoch erneut in eine Auseinandersetzung mit Mason. Währenddessen arbeitet Stroh weiter an der Umsetzung seines Masterplans. Schließlich ist es Rusty, der die Ermittlungen in ein völlig neues Licht rückt.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen