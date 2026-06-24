Major Crimes
Folge 2: Stadt der Träume (2)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Lukas' Tod rückt die Ermittlungen im Fall der drei vermissten Jugendlichen in ein völlig neues Licht. Obwohl die Forensiker ein Fremdeinwirken zunächst ausschließen, suchen die Detectives weiterhin nach Spuren, zumal zwei der Jungen nach wie vor verschwunden sind. Das FBI durchsucht daraufhin das gesamte Schulgelände. Dennoch fehlt den Beamten bislang jeglicher Hinweis auf eine Entführung ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen