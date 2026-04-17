Die wahren Hollywood-Strippenzieher, Tech-Milliardär in Disneyland, Tiergeräusche am Flughafen?Jetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 11: Die wahren Hollywood-Strippenzieher, Tech-Milliardär in Disneyland, Tiergeräusche am Flughafen?
Hollywood als Zentrum der Macht. Tech-Millardäre als Film-Mogule, die beste US-Satire, Tiergeräusche am Flughafen, KTs und Rics neue Karriere in Hollywood. Hollywood steht seit jeher für große Träume, Stars und Blockbuster - aber eine Frage wird selten laut gestellt: Wer finanziert diese Filme eigentlich wirklich? Und warum? In dieser Folge von „Make America, GOOD Again" sprechen KT Guttenberg und Ricardia Bramley über die Macht hinter den Kulissen: Tech-Milliardäre, politische Interessen und Institutionen wie das Pentagon, die Produktionen unterstützen, beeinflussen oder überhaupt erst möglich machen. Im Fokus steht u.a. Playboy, Milliardär und Oracle-Gründer Larry Ellison, jetzt auch Medienplayer und für viele der Inbegriff der neuen Hollywood-Realität: Wenn Big Tech auf Big Entertainment trifft, entstehen Deals, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und politisch Sprengkraft haben. Wir sprechen über den umstrittenen Warner-Bros.-Deal, der noch immer für Diskussionen sorgt und zeigen, was solche Konstellationen für die Zukunft der Filmstudios in Amerika bedeuten könnten: Wer erzählt künftig die großen Geschichten - Studios, Streamer oder Investoren mit Agenda? Natürlich bleibt es nicht nur ernst: Wir verraten euch, welche Amerika-Satire wir für die beste überhaupt halten - und warum man sie gerade jetzt wieder unbedingt sehen sollte. Dazu gibt's eine kleine (große) Enthüllung: KT Guttenberg und Ricardia Bramley haben neue Ambitionen und wollen in einer Agentenserie mitspielen. Ob sie das Zeug dazu haben? Die Beweise liefern sie - live in der Episode. Und weil Amerika ohne Popkultur-Kommentar nicht komplett ist, lachen wir gemeinsam über einen Saturday Night Live-Skit: Donald Trumps (vermeintliche?) Tweets, Piloten am Limit - und irgendwann bleiben nur noch Tiergeräusche im Cockpit. Make America GOOD Again - die neue Folge. Viel Vergnügen! Ricardias Filmempfehlung: © Der Magier im Kreml/Constantin Film: https://www.youtube.com/watch?v=BYU5iwETAI8&t=1s Credits: © Saturday Night Live: https://www.instagram.com/reel/DXBVfB6jU70/Pigsh=ZGE5b2U2djd4bTQz © Team America Trailer: United International Pictures: https://www.youtube.com/watch?v=kqFHqUTdr2o Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick