Entweihen Trump & UFC das weiße Haus? New York Love Fest. Aliens: Was weiß die USA wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 20: Entweihen Trump & UFC das weiße Haus? New York Love Fest. Aliens: Was weiß die USA wirklich?
Was passiert, wenn ein US-Präsident Geburtstag feiert, New York im Basketball-Fieber ist und plötzlich über Aliens gesprochen wird? Trump hat Geburtstag – und natürlich wurde daraus ein Spektakel, das Ricardia Bramley und KT Guttenberg genauer unter die Lupe nehmen. Die Feier auf der South Lawn des Weißen Hauses mit Ultimate Fighting Champions und viel Inszenierung sorgt für Gesprächsstoff. Eigentlich sollte es um den 250. Geburtstag der USA gehen – doch wie so oft rückt vor allem der Präsident selbst in den Mittelpunkt. Auch sportlich gibt es Grund zu feiern: Die New York Knicks holen nach 53 Jahren ihren ersten Sieg bei den NBA Finals – ein Moment, der in New York für große Euphorie sorgt. Ricardias Sci-Fi-Faszination führt das Hostduo anschließend zu einer ganz anderen Frage: Sind Aliens vielleicht doch real? Der neue Steven-Spielberg-Film „Disclosure Day“ liefert den Anlass für ein Gespräch über Außerirdische, eine überraschende Superpower und darüber, warum uns diese Vorstellung seit Jahrzehnten nicht loslässt. Was verrät unsere Faszination für Aliens eigentlich über uns selbst – und könnte die Suche nach fremdem Leben vielleicht auch eine Suche nach mehr Menschlichkeit sein? KT Guttenberg hat außerdem eine Buchempfehlung dabei, die Trad-Wife-Influencerinnen vielleicht dazu bringt, das eigene Rollenbild noch einmal zu überdenken. Frage ans Publikum: Wir planen eine Sonderfolge: ASK US ANYTHING! In dieser Folge beantworten wir nur eure Fragen. Wie wird die WM mit den USA als Gastgeber? Schwächelt die MAGA-Bewegung? Werden die Mid-terms eine Art Götterdämmerung für Donald Trump? Wenn euch etwas an Amerika betrübt, erfreut, verwirrt, wir wollen es wissen: mag@openminds.media Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! KTs Buchempfehlung: Yesteryear: https://www.kulturkaufhaus.de/de/detail/ISBN-9780008742775/Burke-Caro-Claire/Yesteryear Credits: © The News Movement, TikTok: The News Movement Official TikTok © CNN, TikTok: https://www.tiktok.com/@cnn/video/7649311720481115405?_r=1&_t=ZG-97HhpuSrasa Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/MakeAmericaGOODagain
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