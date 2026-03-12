Ist der Iran das neue Irak?, Gurus in den Epstein Files und gelbe Karte für KT GuttenbergJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 6: Ist der Iran das neue Irak?, Gurus in den Epstein Files und gelbe Karte für KT Guttenberg
Jim Carreys Auftritt bei den Cesar Awards, Der Iran vs. Irak, Deepak Choprah in den Epstein Files und KT bekommt die gelbe Karte Wir fangen an mit dem Moment der Woche – und der ist diesmal so amerikanisch, dass man kurz meinen könnte, die Folge sei auf einem Parkplatz eines Walmart aufgenommen worden: Vanity Plates, also persönliche Nummernschilder. In den USA darf man sein Nummernschild frei gestalten, und KT erzählt von der Begegnung mit einem solchen License Plate der besonderen Art._x000B_Dann ein kurzer Ausflug ins Absurde: Bei den César Awards fragt sich das Internet, ob Jim Carrey persönlich dort war – oder womöglich ein Klon von ihm. Ein schönes Lehrstück darüber, wie blitzschnell sich seltsame Theorien heutzutage online fortpflanzen können. _x000B_Danach wird's kurz geopolitisch. Hosts KT Guttenberg und Ricardia Bramley fragen sich, ob aktuelle Entwicklungen im Nahen Osten ein Déjà-vu der US-Invasion in den Iraq-Angriffs wecken – und wie verlockend bzw. gefährlich historische Vergleiche sein können, wenn man sie zu schnell zieht. In diesem Zusammenhang geht es weiter um die großartige Kunst amerikanischer Namensgebung in Bezug auf Militäroperationen. "Operation Shock and Awe" klingt weniger nach Kriegsplanung als nach dem Namen eines Energy Drinks – und vielleicht sagt das mehr über amerikanisches Selbstverständnis aus, als einem lieb ist._x000B_Wir sprechen über gefallene Gurus in den „Epstein Files". Es geht um die unbehagliche Frage: Was macht man mit dem Erbe von Figuren wie Deepak Chopra, die lange als geistige Leuchttürme galten und nun in deutlich kritischeres Licht geraten? Kann man Gedanken weiterhin ernst nehmen, wenn die Person dahinter Risse bekommt? Den Abschluss bildet ein Quiz-Spiel, von dem KT Guttenberg nichts wusste. Wie gut kennt er die Schlagzeilen wirklich? Am Besten gleich mitmachen! Viel Spaß bei der neuen Folge Make America GOOD Again. Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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