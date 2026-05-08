Keine Kunst ohne Superreiche? MAGA bröckelt. KI-Durchbruch in der MedizinJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 14: Keine Kunst ohne Superreiche? MAGA bröckelt. KI-Durchbruch in der Medizin
Was passiert gerade in den USA zwischen MAGA, Tech-Elite und Protesten – was war los auf der Met Gala und der Kritik daran? Bröckelt die MAGA-Bewegung, wenn man Stimmen wie Tucker Carlson und Megyn Kelly zuhört? Und welche Rolle spielt parallel dazu die Tech-Elite im Silicon Valley – wie viel Einfluss haben die Tech-Bros wirklich? In dieser Folge von „Make America GOOD Again“ sprechen KT Guttenberg und Ricardia Bramley darüber, wie sich Macht in den USA aktuell verteilt. Wir schauen außerdem auf die vielen Proteste im Land: Sind sie ein Zeichen dafür, dass sich etwas grundlegend verändert? Könnte der Druck aus liberalen Städten an Ost- und Westküste wachsen – oder entscheidet am Ende doch alles bei den Midterms im November? Auch die Rolle von Oligarch*innen rückt in den Fokus: Akteure, die es schon immer gab, die aber heute sichtbarer sind denn je. Wie groß ist ihr Einfluss wirklich? Und natürlich geht es auch um die Met Gala – die größte Gala des Jahres – und die Frage, warum es dort so viel Kritik und Gegenbewegung gibt. Ein Beispiel dafür: der „People’s Ball“ in der Brooklyn Public Library in New York, der bewusst einen Gegenentwurf für alle Amerikaner*innen setzt. Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! KTs Filmempfehlung:_x000B_https://www.youtube.com/watch?v=l5vyDPN19ww_x000B_(Hinweis: In Deutschland ist auf YouTube aktuell nur Teil 2 verfügbar.) Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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