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Man with a Plan

Helden und Heldinnen

PULS 4Staffel 3Folge 10vom 12.08.2026
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Man with a Plan

Folge 10: Helden und Heldinnen

20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Teddy hat für die Schule einen Aufsatz über seinen Helden geschrieben. Als Adam erfährt, dass sein Sohn über Andi und nicht über ihn geschrieben hat, ist er erschüttert. Das eifersüchtige Familienoberhaupt versucht Teddy kurzerhand mit allen Mitteln zu beweisen, wer sein wahrer Held ist.

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