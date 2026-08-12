Man with a Plan
Folge 10: Helden und Heldinnen
20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Teddy hat für die Schule einen Aufsatz über seinen Helden geschrieben. Als Adam erfährt, dass sein Sohn über Andi und nicht über ihn geschrieben hat, ist er erschüttert. Das eifersüchtige Familienoberhaupt versucht Teddy kurzerhand mit allen Mitteln zu beweisen, wer sein wahrer Held ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Man with a Plan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Unterhaltung, Elternschaft, Gemeinschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 3: CBS International Television
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