Vor TV
Man with a Plan
1 StaffelAb 12
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Man with a Plan
Adam ist verheiratet und hat drei Kinder. Als seine Frau Andi nach der Elternzeit wieder anfängt zu arbeiten, erkennt er, dass Haushalt und vor allem Kindererziehung doch deutlich anstrengender sind als er erwartet hätte. Mit Ach und Krach versucht er, den Alltag als Hausmann irgendwie zu meistern ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 3: CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren
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