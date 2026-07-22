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Man with a Plan

Interventionen

PULS 4Staffel 3Folge 13vom 22.07.2026
Interventionen

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Man with a Plan

Folge 13: Interventionen

20 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Nachdem Adam und Andi von der Affäre zwischen Lowell und Kelly erfahren haben, sind sie alles andere als begeistert, denn die beiden glauben, dass Kelly einen schlechten Einfluss auf Lowell habe. Sie bitten Don und Marcy, gemeinsam mit ihnen eine Intervention zu veranstalten. Doch zu ihrem Erstaunen stellen sie fest, dass Kelly sich positiv verändert hat. Nur Adam zweifelt an der Verwandlung von Lowells neuer Freundin.

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