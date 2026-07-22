Man with a Plan
Folge 13: Interventionen
20 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Nachdem Adam und Andi von der Affäre zwischen Lowell und Kelly erfahren haben, sind sie alles andere als begeistert, denn die beiden glauben, dass Kelly einen schlechten Einfluss auf Lowell habe. Sie bitten Don und Marcy, gemeinsam mit ihnen eine Intervention zu veranstalten. Doch zu ihrem Erstaunen stellen sie fest, dass Kelly sich positiv verändert hat. Nur Adam zweifelt an der Verwandlung von Lowells neuer Freundin.
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Man with a Plan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Unterhaltung, Elternschaft, Gemeinschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 3: CBS International Television
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