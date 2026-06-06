Man with a Plan
Folge 9: Der Hexenschuss
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Adam plant mit seinem Bruder Don eine Motorrad-Tour. Seine Frau Andi ist von dieser Idee allerdings ganz und gar nicht begeistert. Als sein 50. Geburtstag ansteht, zerrt sich der Familienvater den Rücken. Doch Adam will seine Altersprobleme einfach nicht akzeptieren.
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Man with a Plan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Unterhaltung, Elternschaft, Gemeinschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 3: CBS International Television
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