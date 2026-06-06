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Man with a Plan

Der Hexenschuss

PULS 4Staffel 3Folge 9vom 06.06.2026
Der Hexenschuss

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Man with a Plan

Folge 9: Der Hexenschuss

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Adam plant mit seinem Bruder Don eine Motorrad-Tour. Seine Frau Andi ist von dieser Idee allerdings ganz und gar nicht begeistert. Als sein 50. Geburtstag ansteht, zerrt sich der Familienvater den Rücken. Doch Adam will seine Altersprobleme einfach nicht akzeptieren.

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