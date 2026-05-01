Billy Joel und MayonnaiseJetzt kostenlos streamen
Man with a Plan
Folge 6: Billy Joel und Mayonnaise
20 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Um Reparaturen an einem Haus durchzuführen, wollen Adam und Andi einen Kredit aufnehmen. Allerdings gestaltet sich der Plan schwieriger als gedacht, denn die Banken stellen sich reihenweise quer. Als Andi endlich einen Bankmitarbeiter überzeugen kann, ihr eine Chance zu geben, möchte dieser die Einzelheiten bei einem Essen besprechen. Ihrem Mann verschweigt sie jedoch die Verabredung ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Man with a Plan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Unterhaltung, Elternschaft, Gemeinschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 3: CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren