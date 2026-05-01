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Man with a Plan

Billy Joel und Mayonnaise

PULS 4Staffel 3Folge 6vom 08.05.2026
Billy Joel und Mayonnaise

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Man with a Plan

Folge 6: Billy Joel und Mayonnaise

20 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Um Reparaturen an einem Haus durchzuführen, wollen Adam und Andi einen Kredit aufnehmen. Allerdings gestaltet sich der Plan schwieriger als gedacht, denn die Banken stellen sich reihenweise quer. Als Andi endlich einen Bankmitarbeiter überzeugen kann, ihr eine Chance zu geben, möchte dieser die Einzelheiten bei einem Essen besprechen. Ihrem Mann verschweigt sie jedoch die Verabredung ...

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