Marvellous Milly
Folge 10: Milly und der Schreib-Sprecher
7 Min.
Der Professor entwickelt eine Maschine, die gesprochene Worte in Schrift umwandelt. Während Milly lieber mit ihren Händen schreibt, ist Black Cat begeistert, ihre Laute in Schriftform zu sehen. Dann verstellt sie jedoch versehentlich etwas.
Alle 2 Staffeln und Folgen
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB