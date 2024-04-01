Milly und der Angst VertreiberJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 2: Milly und der Angst Vertreiber
7 Min.
Als es nachts gewittert, wacht Milly auf und fürchtet sich vor dem Gardinenmonster. Die Gardine hat eine eigenartige Form angenommen, dort könnte sich also ein Wesen verstecken. Der Angstvertreiber soll ihr dabei helfen, sie wieder richtig zu ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvellous Milly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB